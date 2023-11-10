Госдума предложила отменить безлимитный доступ к YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сотовым операторам уменьшить износ оборудования путем сокращения потребляемого трафика. Для этого парламентарий посоветовал отменить безлимитный доступ к YouTube.

Операторы перевозят в Москву оснащение из регионов, отметил Горелкин. Из-за этого в российских областях нужно срочно обновлять и модернизировать соответствующе оборудование, иначе люди останутся без связи.

Горелкин считает, что сотовым операторам, чтобы уменьшить износ оборудования прямо сейчас, необходимо сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. По его словам, доля трафика видеохостинга варьируется от 30% до 50%.

«Не думаю, что ФАС будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами», — написал он в своем телеграм-канале.