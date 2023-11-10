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Binance отключит поддержку рублевых счетов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance прекращает поддержку рублевых депозитов в России с 15 ноября. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Пользователи смогут выводить рубли со счетов в Binance до 31 января 2024 года. Для этого можно будет использовать партнерскую платформу CommEX или конвертировать средства в криптовалюту.

Binance официально объявила об уходе с российского рынка в конце сентября. В компании тогда заявили, что деятельность в России стала несовместима со стратегией соблюдения глобальных требований.

Правительство США в конце августа начало расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций. После этого биржа ввела запрет для россиян на торговлю любыми валютами, кроме рубля.

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Экономика #Деньги
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