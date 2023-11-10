Украинский конфликт закончится очень внезапно, спрогнозировал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно», — сказал Ермак в эфире телеканала «1+1».

Он также сравнил конфликт на Украине с забегом в 100 метров, из которых 70 «мы уже пробежали», однако оставшиеся 30 метров «будут самыми тяжелыми», заключил Ермак.

В последние месяцы Запад активно готовит Украину к заморозке боевых действий на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. ВСУ при этом могут остаться без вооружений.

Так, западные эксперты уверены, что украинский конфликт завершится поражением Киева. При этом аналитики считают, что США и ЕС не смогут остановить распад Украины.