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Глава офиса Зеленского предрек внезапное завершение конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский конфликт закончится очень внезапно, спрогнозировал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно», — сказал Ермак в эфире телеканала «1+1».

Он также сравнил конфликт на Украине с забегом в 100 метров, из которых 70 «мы уже пробежали», однако оставшиеся 30 метров «будут самыми тяжелыми», заключил Ермак.

В последние месяцы Запад активно готовит Украину к заморозке боевых действий на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. ВСУ при этом могут остаться без вооружений.

Так, западные эксперты уверены, что украинский конфликт завершится поражением Киева. При этом аналитики считают, что США и ЕС не смогут остановить распад Украины.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

Danilon

Мало ! Ещё нужно этим 3 м братьям поставить памятник метров на 10 высотой... Из золота. И в Москве. Церетели...

Danilon

Лучше бы объединили с допросом.

MandayLO

пусть хоть утонет в медалях, только не за наш счёт

GammiPluh

Вам бы его юмор, оживился бы форум