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Скорость мобильного интернета начала падать в российских регионах

Источник:
«Известия»
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Скорость мобильного интернета в российских регионах начала снижаться, следует из опубликованных данных агентства TelecomDaily.

Специалисты замерили показатели по России с помощью приложения «Мегабитус». Анализ показал, что за год средняя скорость мобильного интернета в регионах упала с 20 до 18,7 Мбит/с. При этом есть исключение — в Москве она выросла почти на 20%, до 63,2 Мбит/с.

Эксперты предполагают, что причиной падения скорости мобильного интернета стала нехватка оборудования в регионах. Операторы вкладывают большую часть инвестиций в Москву, поскольку город является крупнейшим рынком связи в стране.

Регионы при этом снабжаются необходимой техникой по остаточному принципу. Из-за этого операторам приходится поддерживать качество связи за счет расширения диапазона частот 4G, что влияет на скорость интернета.

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