Решетников пообещал рост российской экономики по итогам 2023 года

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году ожидается на уровне 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совместном заседании с Минэкономики Белоруссии.

«Наши экономики не просто устояли, но по многим показателями мы выходим на рекордные цифры. Действительно, это касается и роста наших экономик тоже — по этому году ожидаем рост экономики России на 3%», — цитирует РИА Новости министра.

Решетников отметил, что этот показатель превысит августовские оценки министерства экономического развития.

Ранее о том, что экономика России может вырасти на 3%, говорил президент России Владимир Путин. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8%.