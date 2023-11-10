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Решетников пообещал рост российской экономики по итогам 2023 года

Источник:
РИА Новости
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году ожидается на уровне 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совместном заседании с Минэкономики Белоруссии.

«Наши экономики не просто устояли, но по многим показателями мы выходим на рекордные цифры. Действительно, это касается и роста наших экономик тоже — по этому году ожидаем рост экономики России на 3%», — цитирует РИА Новости министра.

Решетников отметил, что этот показатель превысит августовские оценки министерства экономического развития.

Ранее о том, что экономика России может вырасти на 3%, говорил президент России Владимир Путин. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8%.

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corrector

фашисткое наследие в бандеровских бошках

Danilon

Лучше бы объединили с допросом.

Danilon

Мало ! Ещё нужно этим 3 м братьям поставить памятник метров на 10 высотой... Из золота. И в Москве. Церетели...

Sovik

"У нас есть план. Много плана. И ещё больше кокса. На следующий год точно хватит."