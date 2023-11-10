Школам разрешили переносить начало уроков зимой

Образовательные организации могут сами решать вопрос о переносе начала уроков на более позднее время из-за сокращения светового дня в зимний период, сообщил замглавы Минпросвещения Александр Бугаев

Ранее глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести зимнее школьное время и начинать занятия в школах на час позже в связи с сокращением светового дня.

«Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации», — приводит ТАСС письменный ответ Бугаева.

Он добавил, что в соответствии с санитарными правилами учебные занятия в общеобразовательных организациях следует начинать не ранее восьми утра. При этом не ограничивается возможность организации начала занятий и в более позднее время, пояснил он.