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Школам разрешили переносить начало уроков зимой

Источник:
ТАСС
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Образовательные организации могут сами решать вопрос о переносе начала уроков на более позднее время из-за сокращения светового дня в зимний период, сообщил замглавы Минпросвещения Александр Бугаев

Ранее глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести зимнее школьное время и начинать занятия в школах на час позже в связи с сокращением светового дня.

«Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации», — приводит ТАСС письменный ответ Бугаева.

Он добавил, что в соответствии с санитарными правилами учебные занятия в общеобразовательных организациях следует начинать не ранее восьми утра. При этом не ограничивается возможность организации начала занятий и в более позднее время, пояснил он.

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Жизнь #Образование
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