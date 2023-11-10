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Мошенники стали звонить через приложения для объявлений

Источник:
«Лента.ру».
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Мошенники стали звонить россиянам через приложения для частных объявлений, рассчитывая, что жертва примет звонок за вызов от покупателя и не заподозрит обман, говорится в исследовании ВТБ.

Злоумышленник сначала предлагает продавцу перевести задаток или сразу оплатить его товар — переводом на банковскую карту. Для этого мошенник запрашивает номер карты клиента и вычисляет, какой банк выпустил карту, после чего вводит данные на странице доступа к онлайн-банку, приводит «Лента.ру» информацию ВТБ.

Далее мошенник, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ к личному кабинету — пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС якобы для подтверждения перечисления задатка.

Таким образом, злоумышленник попадает в онлайн-банк и оценивает, сколько у человека средств на карте. Через некоторое время подключается его сообщник, который звонит клиенту и представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что кто-то пытается получить доступ к его средствам в учетной записи.

Мошенник также спрашивает, не было ли в последнее время подозрительных звонков, связанных с банковскими переводами. Когда клиент вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает «спасти» средства с помощью «безопасного» счета.

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