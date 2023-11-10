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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Внедорожники УАЗ исчезли из автосалонов из‑за СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Больший дефицит автомобилей УАЗ «Патриот» и «Пикап» образовался в автосалонах. Их отправляют на специальную военную операцию и для работы на новых территориях.

Внедорожников УАЗ «Патриот» и «Пикап» или вообще нет у дилеров, или их количество исчисляется единицами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные от восьми автосалонов из разных регионов.

«Завод не отгружает машины дилерам, потому что выполняет заказ Минобороны для нужд СВО. Пока ситуация и будет такой», — сказал один из источников, знакомых с ситуацией на УАЗе.

Еще один инсайдер сообщил изданию, что партия из тысячи УАЗов, предназначенных для свободной продажи, была отозвана у дилеров для отправки на новые территории по госзаказу.

«УАЗ полностью справляется с выполнением всех поступающих госзаказов и параллельно с этим в настоящее время ежемесячно отгружает автомобили в розничную сеть на основании заявок от дилеров», — прокомментировали ситуацию в компании Sollers.

Но признали, что некоторый дефицит ассортимента по модельному ряду «Патриот» и «Пикап» по-прежнему присутствует, так как завод ищет новых поставщиков деталей.

Тема: Русские машины
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