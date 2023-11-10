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Сериал «Плакса» Сергея Жукова побил рекорд в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Плакса»

Музыкальный сериал «Плакса», спродюсированный Сергеем Жуковым из «Руки вверх», стал самым просматриваемым проектом в категории Young Adult видеосервиса Wink.

Финальная серия «Плаксы» вышла в Wink 9 ноября. Сериал рассказывает о девочке Маше, которая из столицы переехала с семьей в провинцию. В новой школе ей приходится несладко. Одноклассница Кристина устраивает маше травлю, что приводит к трагическим последствиям.

Сериал посмотрели с 1 миллиона устройств (телевизоры, компьютеры, смартфоны). А с учетом того, что телевизор, как правило, смотрят совместно, общее количество реальных зрителей превышает 2 миллиона человек (при этом все серии посмотрели уже более 12 миллионов раз).

Смотреть сериал «Плакса» в Wink

«Сериал, подобных которому у нас в стране еще не было — честный, свежий, музыкальный, который к тому же поднимает очень важные проблемы: буллинга в школе, отношений подростков и родителей, веры в себя и свою мечту», — сказал о проекте Жуков.

Музыкант и продюсер уверен, что он с командой не зря подняли тему буллинга. Более того, он сообщил, что история «Плаксы» получит продолжение.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...