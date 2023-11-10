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Шойгу показал Путину боевые багги Desertcross

Источник:
ТАСС
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Сергей Шойгу показал Владимиру Путину боевые багги Desertcross
Сергей Шойгу показал Владимиру Путину боевые багги Desertcross
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин во время посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону ознакомился с закупаемыми в российские войска багги Desertcross 1000-3.

Путин прилетел в Ростов-на-Дону после визита в Астану. В штабе округа он заслушал доклады о ходе специальной операции. После чего президенту показали новые образцы военной техники, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во дворе штаба были выставлены несколько экземпляров багги Desertcross 1000-3 китайской компании AODES. Шойгу рассказал Путину об этой технике, назвав ее «крайне востребованной».

По информации ТАСС, этот мотовездеход предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожных условиях.

Сейчас в войсках уже находится 537 единиц Desertcross 1000-3 базовой комплектации, закупается еще около 1,5 тысячи с дополнениями. Стоимость в базовой комплектации для российской армии составляет 1,58 миллиона рублей, с дополнениями — 2,1 миллиона.

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corrector

фашисткое наследие в бандеровских бошках

Danilon

Лучше бы объединили с допросом.

Danilon

Мало ! Ещё нужно этим 3 м братьям поставить памятник метров на 10 высотой... Из золота. И в Москве. Церетели...

Sovik

"У нас есть план. Много плана. И ещё больше кокса. На следующий год точно хватит."