Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде истребителей F-16 не изменит печального положения украинской армии — самолеты негде разместить, и ими некому управлять, считают эксперты портала Modern Diplomacy.

Старые модификации американских истребителей, обещанные Украине, не изменят положение на поле боя не только из-за сложностей в обслуживании, но и невозможности конкурировать с российскими самолетами, а также плотного покрытия ПВО России, приводит РИА Новости мнение экспертов.

Modern Diplomacy отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают катастрофическую нехватку в живой силе, в то время как Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих генералов.

Успешные наступательные действия России наряду с исчерпыванием надежд Киева на военный успех говорят о безнадежности ситуации. «Очевидно, что нынешние тенденции негативны для Зеленского и негативны для Украины. Солдаты на поле боя уже это знают», — резюмируют эксперты.