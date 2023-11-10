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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Modern Diplomacy считает, что Зеленского не спасут даже F‑16

Источник:
РИА Новости
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Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде истребителей F-16 не изменит печального положения украинской армии — самолеты негде разместить, и ими некому управлять, считают эксперты портала Modern Diplomacy.

Старые модификации американских истребителей, обещанные Украине, не изменят положение на поле боя не только из-за сложностей в обслуживании, но и невозможности конкурировать с российскими самолетами, а также плотного покрытия ПВО России, приводит РИА Новости мнение экспертов.

Modern Diplomacy отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают катастрофическую нехватку в живой силе, в то время как Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих генералов.

Успешные наступательные действия России наряду с исчерпыванием надежд Киева на военный успех говорят о безнадежности ситуации. «Очевидно, что нынешние тенденции негативны для Зеленского и негативны для Украины. Солдаты на поле боя уже это знают», — резюмируют эксперты.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...