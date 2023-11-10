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Австралийский фермер искусал крокодила

Источник:
ABC News
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Австралийский фермер Колин Диверо чудом выжил после нападения трехметрового морского крокодила. Ради спасения ему пришлось пустить в ход зубы.

Мужчина рыбачил на реке Финнис в Южной Австралии, когда крокодил вцепился ему в ногу и потянул в воду. «Это был сильный захват, он встряхнул меня, как тряпичную куклу», — рассказал 60-летний фермер телеканалу ABC News.

Он пытался пнуть крокодила по ребрам левой ногой, но это не помогло. «Я был в неудобном положении и случайно мои зубы зацепились за его веко. Он было довольно толстым, я укусил его и крокодил выпустил меня», — отметил фермер.

«Я отпрыгнул и большими шагами помчался туда, где стояла моя машина. Он преследовал меня немного, может быть, четыре метра, но затем остановился», — добавил мужчина.

Сейчас Диверо лечится в больнице. Опасного крокодила ликвидировали охотники.

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corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...