Австралийский фермер искусал крокодила

Австралийский фермер Колин Диверо чудом выжил после нападения трехметрового морского крокодила. Ради спасения ему пришлось пустить в ход зубы.

Мужчина рыбачил на реке Финнис в Южной Австралии, когда крокодил вцепился ему в ногу и потянул в воду. «Это был сильный захват, он встряхнул меня, как тряпичную куклу», — рассказал 60-летний фермер телеканалу ABC News.

Он пытался пнуть крокодила по ребрам левой ногой, но это не помогло. «Я был в неудобном положении и случайно мои зубы зацепились за его веко. Он было довольно толстым, я укусил его и крокодил выпустил меня», — отметил фермер.

«Я отпрыгнул и большими шагами помчался туда, где стояла моя машина. Он преследовал меня немного, может быть, четыре метра, но затем остановился», — добавил мужчина.

Сейчас Диверо лечится в больнице. Опасного крокодила ликвидировали охотники.