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Новый сезон «Мосгаза»: каким будет последнее дело Черкасова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала
Сериал «Мосгаз» возвращается на телеэкраны с девятым сезоном. В заключительной главе появятся новые персонажи, а главный герой майор Черкасов будет охотиться за маньяком.

События девятого «Мосгаза» развернутся в 1981 году. Иван Черкасов возьмется за расследование очередного запутанного дела: в городе объявится маньяк.

Майором Черкасовым будет недовольно начальство и ему в помощники назначат молодого следователя, который лучше разбирается в новых технологиях. Стареющему герою придется мириться со старостью и дать дорогу молодым.

Детектив о майоре Черкасове начался в 2012 году с сериала «Мосгаз». В последствии вышло еще семь сериалов, связанных между собой общим героем: «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"», «Формула мести», «Катран» и «Западня».

Премьера ретро-детектива «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» впервые состоялась в мае на онлайн–платформе Оkko. Сериал занял первое место в топ-10 лучших отечественных сериалов по версии зрителей Кино Mail.ru за первую половину 2023 года.

Новые герои

В новом сезоне в отделе появляется новый сотрудник — майор Ковалев в исполнении Андрея Мерзликина. Он моложе Черкасова, проходил стажировку за границей, и больше доверяет новомодным гаджетам, а не инстинктам.

Также, кроме Мерзликина, в «Последнем деле майора Черкасова» появятся новые герои в исполнении Леонида Ярмольника, Алексея Гуськова и Ольги Лерман.

Премьера «Мосгаз: Последнее дело Черкасова» — 13 ноября на Первом канале

Кроме этого, в девятом сезоне на площадку «Мосгаза» вернулся режиссер Евгений Звездаков, с этой же командой он снимал два сезона сериала «Паук» и «Шакал».

«Думаю, "Последнее дело майора Черкасова" тоже будет ярким сезоном. В нем заложен определенный аттракцион в сюжете. И визуально фильм тоже будет интересным», — цитирует пресс-служба Первого канала Звездакова.

Режиссер отметил, что одна из линий сериала — кража произведения искусства. И художественное решение всех серий будет обусловлено этой линией.

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