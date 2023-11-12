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Bloomberg заявил о скорой победе БРИКС над «Большой семеркой»

Источник:
Bloomberg
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БРИКС вытеснит «Большую семерку» на мировой арене — страны объединения уже превосходят G7 по объему экономики, а к 2040 году этот разрыв увеличится в два раза, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

В 2001 году на долю объединения БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приходилось 19% мирового ВВП, измеряемого по паритету покупательной способности. Сегодня эта доля составляет 36%, если считать страны, готовящиеся к вступлению в блок, говорится в материале агентства.

К 2040 году она должна увеличиться до 45. Это в два раза больше совокупного веса самых передовых и крупных экономик мира из «Большой семерки», отметили эксперты.

По мнению Bloomberg, быстрое усиление БРИКС преобразит мировую экономику. И изменения эти произойдут не только благодаря росту доли блока в мировом ВВП, но и разнообразию политических и экономических систем стран, входящих в него, сказано в статье.

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Политика #Мир
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Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

mosquito__2010

Искать логику в стране шизофреников дело конечно увлекательное.