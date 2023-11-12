БРИКС вытеснит «Большую семерку» на мировой арене — страны объединения уже превосходят G7 по объему экономики, а к 2040 году этот разрыв увеличится в два раза, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

В 2001 году на долю объединения БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приходилось 19% мирового ВВП, измеряемого по паритету покупательной способности. Сегодня эта доля составляет 36%, если считать страны, готовящиеся к вступлению в блок, говорится в материале агентства.

К 2040 году она должна увеличиться до 45. Это в два раза больше совокупного веса самых передовых и крупных экономик мира из «Большой семерки», отметили эксперты.

По мнению Bloomberg, быстрое усиление БРИКС преобразит мировую экономику. И изменения эти произойдут не только благодаря росту доли блока в мировом ВВП, но и разнообразию политических и экономических систем стран, входящих в него, сказано в статье.