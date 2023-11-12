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Футуролог предсказал рост военных конфликтов в мире

Источник:
Focus
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Борьба между странами и народами за выживание становится нормой, поэтому число военных конфликтов в мире будет расти, считает немецкий футуролог Габор Штейнгарт.

«Новые войны — это новая нормальность, которую мы должны отвергать морально — но ни в коем случае не проводить такую политику, как будто эти войны невозможны», — написал Штейнгарт в своей статье, опубликованном во влиятельном журнале Focus.

Футуролог привел в пример Дональда Трампа, который сейчас постоянно говорит об угрозе Третьей мировой войны. «Политика страха издавна является любимым "коньком" американских партий, обе они мастерски умеют запугивать избирателя в свою пользу. И вот, эта политика вернулась на арену», — отметил Штейнгарт.

«Третья мировая война, о которой говорит Трамп, не является одной из необходимостей нашего времени, ее можно избежать. Но в последнее время она стала одной из возможностей», — заключил футуролог.

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Политика #Мир
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Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

GammiPluh

Слово не воробей, теперь лепить отмазки уже поздно