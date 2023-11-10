Врач рассказала об опасности «синдрома чая с бутербродом»

Синдром «чая с бутербродом», как одна из форм расстройства пищевого поведения, крайне опасен для здоровья, особенно, пожилых людей, предупредила заслуженный врач РФ, академик РАН, Оксана Драпкина.

Этот термин обозначает особую форму недоедания, с которой обычно сталкиваются пожилые люди, которые не могут или не имеют желания полноценно готовить себе еду. В итоге рацион начинает состоять из продуктов, не требующих приготовления — бутербродов, крекеров, чая, пояснила врач.

Это ведет к дефициту белка, витаминов и минералов. Со временем человек начинает терять в весе, чувствовать постоянную слабость и даже падать в обморок. Снижается иммунитет, плохо заживают раны, кости становятся хрупкими, сказала Драпкина.

Синдром чая с бутербродом — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются, отметила врач.