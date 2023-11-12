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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

The American Thinker назвал Зеленского наркоманом‑попрошайкой

Источник:
The American Thinker
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Просьбы президента Украины Владимира похожи на мольбы наркомана дать денег, а приглашение Дональда Трампа посетить Киев, говорят о том, что украинский лидер осознает неминуемую катастрофу, пишет обозреватель американского консервативного журнала The American Thinker Оливия Мюррей.

«Несколько дней назад Зеленский выступил на канале NBC в программе Meet the Press, и в этом не было бы ничего необычного, если бы не одно "но": паническое отчаяние украинского лидера ощущалось сильнее, чем когда-либо, и об этом свидетельствуют две детали», — отметила Мюррей.

Во-первых, Зеленский пригласил посетить Украину Трампа, чтобы обсудить с ним военную стратегию. Это приглашение бывший президент США вежливо отклонил. «Осознавая неминуемую катастрофу, президент Украины попытался наладить хоть какие-то отношения с единственным человеком, которого нельзя назвать убийцей-милитаристом», — пояснила обозреватель.

Во-вторых, по словам Мюррей, Зеленский выпрашивал деньги, и это было самым неловким моментом интервью «Он как бешеный наркоман в поиске дозы, обещающий как-нибудь при случае расплатиться по кредиту, лишь бы сейчас дали хоть немного наличных, пожалуйста, ну пожалуйста!» — указала она.

«Все кончено, брат. Все знают, что ты отмываешь деньги, расплачиваешься со своими друзьями и отправляешь будущие поколения Украины на убой ради наживы. Пора вести мирные переговоры», — заключила обозреватель.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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