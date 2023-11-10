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Загранпаспорт подорожает на 1 тысячу рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Государственная пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения в 2024 году вырастет и составит 6 тысяч рублей, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Правительство предложило проиндексировать госпошлину за выдачу загранпаспорта нового образца на 20%. Это было поддержано Госдумой.

Сейчас оформление загранпаспорта обойдется в 5 тысяч рублей, а будет 6 тысяч рублей. Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Новые цены начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Загранпаспорт старого образца не подорожает. Его оформление стоит 2 тысячи рублей, для детей до 14 лет — 1 тысячу рублей.

Когда надо менять паспорт?

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corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...