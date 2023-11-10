Загранпаспорт подорожает на 1 тысячу рублей

Государственная пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения в 2024 году вырастет и составит 6 тысяч рублей, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Правительство предложило проиндексировать госпошлину за выдачу загранпаспорта нового образца на 20%. Это было поддержано Госдумой.

Сейчас оформление загранпаспорта обойдется в 5 тысяч рублей, а будет 6 тысяч рублей. Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Новые цены начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Загранпаспорт старого образца не подорожает. Его оформление стоит 2 тысячи рублей, для детей до 14 лет — 1 тысячу рублей.

Когда надо менять паспорт?