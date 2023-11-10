Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО

Министерство обороны Израиля заяивил о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец 3» («Стрела 3»), предназначенной для перехвата баллистических ракет.

«Перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, осуществленный системой "Хец 3" с момента ее развертывания в 2017 году», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система «Хец 3» занимает самый верхний уровень. Как утверждается, она способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.

На уровне ниже расположен противоракетный комплекс «Хец 2», который также предназначен для перехвата баллистических ракет, но обладает более низкими техническими характеристиками касательно скорости, радиуса действия и высоты применения.

Первые два уровня обеспечиваются системами «Железный купол» и «Праща Давида», которые рассчитаны для перехвата ракет от малой до средней дальности.