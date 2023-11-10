НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО

Источник:
РИА Новости
554 5
Ракета-перехватчик израильской системы противоракетной обороны «Хец 3»
Ракета-перехватчик израильской системы противоракетной обороны «Хец 3»
Фото: Photographer's name not specified

Министерство обороны Израиля заяивил о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец 3» («Стрела 3»), предназначенной для перехвата баллистических ракет.

«Перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, осуществленный системой "Хец 3" с момента ее развертывания в 2017 году», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система «Хец 3» занимает самый верхний уровень. Как утверждается, она способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.

На уровне ниже расположен противоракетный комплекс «Хец 2», который также предназначен для перехвата баллистических ракет, но обладает более низкими техническими характеристиками касательно скорости, радиуса действия и высоты применения.

Первые два уровня обеспечиваются системами «Железный купол» и «Праща Давида», которые рассчитаны для перехвата ракет от малой до средней дальности.


Еще по теме
Modern Diplomacy считает, что Зеленского не спасут даже F‑16
«Прорыв»: как Т-90 стал лучшим российским танком
Стратосферный ударный комплекс получит российская армия
Российские войска получили модернизированный снаряд «Краснополь»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Ученые показали настоящее лицо неандертальца
Украинское контрнаступление полностью остановлено
Обсуждение (5)
Картина дня
Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным
Modern Diplomacy считает, что Зеленского не спасут даже F‑16
Школам разрешили переносить начало уроков зимой
Внедорожники УАЗ исчезли из автосалонов из‑за СВО
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
49
Украинское контрнаступление полностью остановлено
36
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину
36
Ядерные силы КНДР назвали сильнейшими в мире
33
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
28
Стратосферный ударный комплекс получит российская армия