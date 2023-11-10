НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
145 0

Большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, запланирована на 14 декабря, сообщили источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил в четверг, что пресс-конференцию и прямую линию объединят, но дату не назвал. Два источника сказали РБК, что 14 декабря рассматривается как основная дата.

В 2017 году в преддверии президентских выборов пресс-конференция также прошла 14 декабря, тогда Путин объявил о своем намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

За годы нахождения у власти Путин провел 20 прямых линий с населением и 17 больших пресс-конференций. В последний раз они состоялись в 2021 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса был гибридный формат — видеоконференция с элементами прямой линии, когда вопросы задавали не только журналисты, но и обычные граждане.

Еще по теме
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама
Путину отключили микрофон в Казахстане
Пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией
Кадыров пригрозил чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Ученые показали настоящее лицо неандертальца
Украинское контрнаступление полностью остановлено
Обсуждение (0)
Картина дня
Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным
Самолет Ан‑2 пропал на Чукотке
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама
Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
49
Украинское контрнаступление полностью остановлено
36
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину
34
Ядерные силы КНДР назвали сильнейшими в мире
33
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
28
Стратосферный ударный комплекс получит российская армия