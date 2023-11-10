Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным

Большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, запланирована на 14 декабря, сообщили источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил в четверг, что пресс-конференцию и прямую линию объединят, но дату не назвал. Два источника сказали РБК, что 14 декабря рассматривается как основная дата.

В 2017 году в преддверии президентских выборов пресс-конференция также прошла 14 декабря, тогда Путин объявил о своем намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

За годы нахождения у власти Путин провел 20 прямых линий с населением и 17 больших пресс-конференций. В последний раз они состоялись в 2021 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса был гибридный формат — видеоконференция с элементами прямой линии, когда вопросы задавали не только журналисты, но и обычные граждане.