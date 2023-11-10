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Самолет Ан‑2 пропал на Чукотке

Источник:
ТАСС
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Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на поиски отправлены спасатели, сообщили в оперативных службах

«Самолет вылетел по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир», — сказали ТАСС в оперативных службах.

По его словам, по маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В оперативных службах уточнили, что в настоящее время известны последние координаты Ан-2. Но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось. На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.

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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...