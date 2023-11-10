Самолет Ан‑2 пропал на Чукотке

Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на поиски отправлены спасатели, сообщили в оперативных службах

«Самолет вылетел по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир», — сказали ТАСС в оперативных службах.

По его словам, по маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В оперативных службах уточнили, что в настоящее время известны последние координаты Ан-2. Но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось. На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.