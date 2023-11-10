Гендиректор HBO рассказал о спин‑оффах «Игры престолов»

Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу пока не получил одобрения, в разработке лишь один проект — шоу «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь».

«У нас всегда есть в разработке сценарии (для вселенной) "Игры престолов". Весной мы дали зеленый свет Дунку и Эггу («Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»). Я бы не сказал, что в этом мире есть что-то еще, что находится близко к получению зеленого света или чего-то подобного», — рассказал генеральный директор HBO Кейси Блойс TV Line.

Сериал «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» Кейси Блойс надеется начать снимать весной 2024 года.