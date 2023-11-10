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Гендиректор HBO рассказал о спин‑оффах «Игры престолов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра престолов»

Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу пока не получил одобрения, в разработке лишь один проект — шоу «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь».

«У нас всегда есть в разработке сценарии (для вселенной) "Игры престолов". Весной мы дали зеленый свет Дунку и Эггу («Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»). Я бы не сказал, что в этом мире есть что-то еще, что находится близко к получению зеленого света или чего-то подобного», — рассказал генеральный директор HBO Кейси Блойс TV Line.

Сериал «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» Кейси Блойс надеется начать снимать весной 2024 года.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...