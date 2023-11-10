Шестая награда нашла сына Кадырова Адама

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил уже шестую награду — высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), им же награждены его братья Ахмат и Эли, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!» — написал Дудаев в телеграм-канале.

Он добавил, что молодые люди — настоящая гордость народа, и всех их знают как «смелых и отважных молодых людей».

Ахмату Кадырову — 18 лет, Эли — 16, Адаму — 15. Последний в начале октября получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане, карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой», а также орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Все это произошло на фоне скандала, связанного с тем, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров дважды выкладывал видео этого и называл сына «героем всех мусульман».