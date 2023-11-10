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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин посетил штаб и заслушал доклады о ходе СВО

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростов-на-Дону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов», — цитирует ТАСС Пескова. Главу государства в штабе сопровождали начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие военачальники.

По словам Пескова, там российский лидер заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники.

«Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции», — добавил Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...

GammiPluh

Текущее контрнаступление стоимостью в пол триллиона долларов закончилось ничем, вообще... интересненько...