Путин посетил штаб и заслушал доклады о ходе СВО

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростов-на-Дону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов», — цитирует ТАСС Пескова. Главу государства в штабе сопровождали начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие военачальники.

По словам Пескова, там российский лидер заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники.

«Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции», — добавил Песков.