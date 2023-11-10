Кто спасет киновселенную Marvel?

Падение качества и перенасыщение рынка кинокомиксов, юридические скандалы и провальные премьеры. Киностудия Marvel, в 2019 году взлетевшая на вершину после оглушающего успеха «Мстители: Финал», переживает не лучшие времена.

Критики сравнивают студию с тонущим кораблем за счет растущего снежного кома проблем. А босс студии Кевин Файги задумался о возвращении оригинального состава «Мстителей», в том числе погибших в финале третьей фазы киновселенной персонажей.

Что происходит с Marvel и есть ли у франшизы шанс вернуть былое величие?

Перебор с контентом

Источник текущих проблем Marvel, уверены эксперты издания Variety, можно отнести к 2020 году, когда из-за пандемии COVID студия начала создавать огромные объемы контента для стримингового сервиса Disney+.

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Согласно задумке, все проекты были взаимосвязаны. Marvel предполагали, что так всегда останутся на плаву – новинки будут появляться либо в кинотеатрах, либо на стримингах. Они просчитались. Гигантские объемы контента стали огромной нагрузкой для студии и запутали зрителя, вынужденного разбираться в хитросплетениях массы сюжетных поворотов всех проектов.

«Машина Marvel выкачивала много контента... Их стало слишком много… Чем больше вы делаете, тем труднее поддерживать качество. Они пытались поэкспериментировать с введением некоторых новых персонажей, таких как Шан-Чи и Вечные, но результаты оказались неоднозначными», — отметил аналитик Уолл-стрит Эрик Хэндлер.

Провальные премьеры

Провалы следовали один за другим, и 2023 год не стал исключением. В этом году качественной премьерой стали лишь третьи «Стражи Галактики» Джеймса Ганна – режиссера, который сейчас руководит конкурирующей студией DC.

«Успех "Стражей 3" немного упустили из виду. Но это были Джеймс Ганн и Крис Пратт, и я думаю, что сила звезд становится все более важной», — говорит аналитик Пол Дергарабедиан.

С каждым новым фильмом студии зрители разочаровываются сильнее. Так стало со следующей за «Стражами» «Квантоманией». В прокат вышли «Марвелы» — сиквел «Капитана Марвел», уже получивший массу отрицательных отзывов.

«Слоган оригинальной "Капитана Марвел" гласит: "Быстрее, выше, сильнее". Для второй части подходящим будет слоган: "Мы уже достигли дна?"» — пишет критик Робби Коллин из The Daily Telegraph.

The Austin Chronicle считает, что корень проблемы в сценарии – здесь в основу фильма легла грузная, непривлекательная и эмоционально плоская история с перегруженной экспозицией.

Визуальные эффекты и сырые сценарии

Огромное число проектов ведет к снижению качества. Отмечается множество проблем с визуальными эффектами. Это плохо, ведь продукция Marvel во многом опирается на сногсшибательные спецэффекты.

Критики говорят о совершенно «дрянной компьютерной графике» в «Квантомании». «Было как минимум 10 сцен, в которых визуальные эффекты были добавлены в последнюю минуту и были не в фокусе. За всю свою карьеру я никогда не видел ничего подобного», — рассказал один из источников издания.

Фото: © кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Падение контроля качества продукции Marvel, отмеченные в таких проектах, как «Ванда/Вижен», «Женщина-Халк: Адвокат» связали с Викторией Алонсо, которая курировала в студии физическое производство, постпродакшн, визуальные эффекты и анимацию.

Якобы она больше занималась продвижением собственного артхаусного проекта, чем непосредственными обязанностями. Часть инсайдеров связала низкое качество графики с отсутствием надзора за разработкой сценариев.

«Так называемые плохие визуальные эффекты, которые мы видим, возникли из-за недоделанных сценариев. Эти проблемы следует решать на стадии подготовки к производству. Сроки не позволяют руководителям Marvel заниматься материалом», — рассказал представитель команды, работавшей над «Женщиной-Халком».

Судебные тяжбы

Судебный иск против Джонатана Мейджорса, исполнителя роли Канга Завоевателя, который должен был стать главным антагонистом следующей фазы киновселенной, стал еще одной проблемой студии. Актера обвинили в домашнем насилии, процесс начнется в конце ноября.

Мейджорс настаивает на своей невиновности, но высок риск подтверждения обвинений. Marvel рассматривает переход к другому антагонисту из комиксов – например, Доктору Думу. Вот только Канг уже широко присутствует в киновселенной. Он появился в «Квантомании», на нем завязана все история мультивселенной, исследующаяся в сериале «Локи».

Фото: © кадр из сериала «Локи 2»

Возможен и вариант с альтернативным составом, как это произошло в «Железном человеке 2», когда Файги заменил исполнителя роли Роуди – на смену Терренсу Ховарду пришел Дон Чидл.

Оригинальные Мстители

Для того, чтобы вытащить Marvel из кризиса, боссы студии обдумывают несколько шагов. Так, Файги задумался о возвращении оригинальной команды фильма «Мстители».

Это потребует возрождения погибших в «Финале» Железного человека и Черной вдовы, но благодаря существованию мультивселенной ни один из персонажей кинокомиксов не может считаться окончательно погибшим, в чем зрители уже могли убедиться на примере Локи, «оригинал» которого пал от рук Таноса в «Войне бесконечности».

Сам Файги отрицает, что обращался к актерам с таким предложением: «Мы не обсуждали этот вопрос. Я люблю Роберта, он член нашей семьи. Со Скарлетт мы сейчас работаем над одним проектом. Но что касается возвращения, посмотрим», — сказал он изданию Entertainment Tonight.

Кстати, в финальном трейлере «Марвелов» появились Железный человек и Капитан Америка, но лишь в качестве воспоминаний. Это не способствовало успеху картины.

Если стороны договорятся, возвращение этих актеров обойдется студии недешево. Ранее сообщалось, что только аванс Дауни-младшего за третьего «Железного человека» составил 25 миллионов долларов.

Новые франшизы?

Еще один выход для Marvel – заняться франшизами, на которые студия получила права во время покупки 21st Century Fox в 2019 году. Поклонники уже с нетерпением ждут выхода «Дэдпула 3» в следующем году, который объединит наемника Райана Рейнольдса с Росомахой Хью Джекмана. Большой потенциал у перезапуска «Фантастической четверки», запланированного на 2025 год, а также переосмысление «Людей Икс».

Фото: © кадр из фильма «Дэдпул»

Теперь, когда сценаристы и актеры сумели договориться с продюсерами, и забастовка позади, Marvel сможет бросить все силы на эти проекты. Эксперты отрасли надеются, что о закате легенды индустрии говорить еще рано.

«Написание некролога Marvel было бы опрометчиво. Кевин Файги — Бэйб Рут среди киноруководителей, а у Marvel самый прибыльный послужной список в истории кино», — говорит Джейсон Сквайр, почетный профессор Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии.