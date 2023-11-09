Единый QR-код для оплаты покупок запустят до конца года

Банк России до конца года создаст унифицированный QR-код для безналичной оплаты покупок, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Она уточнила, что его также можно будет использовать при оплате цифровым рублем.

Разработка единого QR-кода необходима, чтобы сделать безналичную оплату более удобной для пользователей. Иначе люди будут иметь по несколько десятков QR-кодов от разных банков для оплаты товаров и услуг, отметила Скоробогатова.

«Для нас важно здесь сохранить свободу выбора и понятность для человека, как он платит. Потому что на данный момент такая проблема существует и многие клиенты на это жалуются», — пояснила она.

Зампред ЦБ подчеркнула, что новый формат планируется ввести уже в ближайшее время: «Тема унифицированного QR — не только для цифрового рубля, но и вообще для безнала — она встает у нас как задача этого года».