Путину отключили микрофон в Казахстане

Президенту России Владимиру Путину в ходе выступления в Казахстане отключили микрофон. Ситуацию спасла только шутка в исполнении российского лидера.

Путин находится в Казахстане с рабочим визитом. В ходе пресс-конференции президент говорил о сотрудничестве Москвы и Астаны в энергетической сфере. В частности, он указал на необходимость по цифрам согласовать поставки электроэнергии и транзит угля.

Также он подчеркнул готовность России пойти навстречу Казахстану в данном вопросе. Именно в этот момент микрофон Путина перестал работать, соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool. Через некоторое время оборудование вновь включилось.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как только сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили. А это так и есть», — перевел инцидент в шутку российский лидер, вызвав улыбку у всех присутствовавших на мероприятии.