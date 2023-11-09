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Путину отключили микрофон в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Президенту России Владимиру Путину в ходе выступления в Казахстане отключили микрофон. Ситуацию спасла только шутка в исполнении российского лидера.

Путин находится в Казахстане с рабочим визитом. В ходе пресс-конференции президент говорил о сотрудничестве Москвы и Астаны в энергетической сфере. В частности, он указал на необходимость по цифрам согласовать поставки электроэнергии и транзит угля.

Также он подчеркнул готовность России пойти навстречу Казахстану в данном вопросе. Именно в этот момент микрофон Путина перестал работать, соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool. Через некоторое время оборудование вновь включилось.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как только сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили. А это так и есть», — перевел инцидент в шутку российский лидер, вызвав улыбку у всех присутствовавших на мероприятии.

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Политика #Мир #Россия
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