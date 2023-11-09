Пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

Большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году объединят с прямой линией, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году. С датой мы уже определились, своевременно сообщим», — цитирует Пескова РИА Новости.

Мероприятие по традиции проводится в декабре, глава государства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги года. Последняя большая пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря 2021 года.

«Прямая линия с президентом Путиным» впервые состоялась в 2001 году. В прошлом году ни прямой линии с Владимиром Путиным, ни большой пресс-конференции президента не проводилось.