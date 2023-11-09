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Пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

Источник:
Sibnet.ru
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Прямая линия с Путиным
Фото: © пресс-служба президента РФ

Большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году объединят с прямой линией, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году. С датой мы уже определились, своевременно сообщим», — цитирует Пескова РИА Новости.

Мероприятие по традиции проводится в декабре, глава государства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги года. Последняя большая пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря 2021 года.

«Прямая линия с президентом Путиным» впервые состоялась в 2001 году. В прошлом году ни прямой линии с Владимиром Путиным, ни большой пресс-конференции президента не проводилось.

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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!