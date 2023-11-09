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Астрономы нашли самую древнюю черную дыру

Источник:
Phys.org
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Астрономы обнаружили самую отдаленную от нас по времени и пространству черную дыру. Интересно, что наблюдаемый объект находится на ранней стадии роста.

По оценкам ученых, черная дыра появилась всего через 470 миллионов лет после Большого взрыва. Это делает ее древнейшей черной дырой в истории наблюдений. Объект расположен в галактике под названием UHZ1.

С помощью радиотелескопов астрономы зафиксировали перегретый газ в галактике, излучающий рентгеновские лучи. Как отмечают авторы работы, это отличительный знак растущей сверхмассивной черной дыры.

По оценкам авторов открытия, масса черной дыры составляет от 10 до 100 миллионов масс нашего Солнца. Причем ее масса оказалась аналогична массе всех звезд в родительской галактике, что довольно необычно.

Исследователи подчеркивают, что изучение такой древней черной дыры позволит улучшить наше понимание эволюции подобных структур, которые существовали в ранней Вселенной.

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