WhatsApp научился защищать IP-адрес во время звонка

WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет скрывать IP-адрес пользователей во время звонка, сообщается в официальном блоге мессенджера. Нововведение направлено на улучшение безопасности и конфиденциальности пользователей.

При активации опции звонки будут перенаправляться на собственные серверы WhatsApp, скрывая настоящий IP-адрес пользователя. Однако разработчики предупредили, что в этом случае качество связи может незначительно ухудшиться.

Большинство сервисов для звонков имеют одноранговое соединение между участниками, которое обеспечивает более быструю передачу данных и лучшее качество связи. Однако при этом участники диалога знают IP-адреса друг друга.

В свою очередь, IP-адреса могут содержать конфиденциальную информацию — например, данные о географическом нахождении собеседника, его интернет-провайдере. С новой функцией они будут под защитой.