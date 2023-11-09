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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о вере президента США Джо Байдена в «возращение территорий» Украиной

«Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Лавров также прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать «контрнаступление».

«Зеленского вообще трудно комментировать, он среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать, по-моему, все очевидно», — добавил глава дипведомства.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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