НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден способ улучшить эрекцию без лекарств

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Существует доступный каждому и очень эффективный способ улучшить эрекцию без лекарств, доказали исследователи Медицинского колледжа Бэйлора из Соединенных Штатов.

Ученые провели исследование, участники которого полгода занимались быстрой ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, — всем, что повышает пульс. Выяснилось, что 30-минутная кардиотренировка три раза в неделю так же хорошо влияет на потенцию, как и стимулирующие медикаменты, приводит «Лента.ру» отчет ученых.

При этом испытуемых разделили на две группы: первая находилась под наблюдением врачей, вторая была предоставлена сама себе. Одной из групп при этом давали лекарства, но мужчины не знали, какой именно.

В результате участники обеих групп сообщили об улучшении эрекции. Ученые пришли к выводу, что спорт помогает бороться с эректильной дисфункцией не хуже медикаментов.

Еще по теме
Ученые развенчали миф о вреде порнографии
Ученые пересмотрели оптимальную продолжительность сна
Мобильные телефоны оказались опасны для спермы
Как правильно сбивать температуру у детей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обсуждение (0)
Картина дня
МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа
Экс‑офицер США назвал российскую армию самой сильной в мире
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Ученые развенчали миф о вреде порнографии
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
33
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама