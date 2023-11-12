Найден способ улучшить эрекцию без лекарств

Существует доступный каждому и очень эффективный способ улучшить эрекцию без лекарств, доказали исследователи Медицинского колледжа Бэйлора из Соединенных Штатов.

Ученые провели исследование, участники которого полгода занимались быстрой ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, — всем, что повышает пульс. Выяснилось, что 30-минутная кардиотренировка три раза в неделю так же хорошо влияет на потенцию, как и стимулирующие медикаменты, приводит «Лента.ру» отчет ученых.

При этом испытуемых разделили на две группы: первая находилась под наблюдением врачей, вторая была предоставлена сама себе. Одной из групп при этом давали лекарства, но мужчины не знали, какой именно.

В результате участники обеих групп сообщили об улучшении эрекции. Ученые пришли к выводу, что спорт помогает бороться с эректильной дисфункцией не хуже медикаментов.