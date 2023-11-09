Найдены следы первой в истории человечества войны

Археологи обнаружили на северо-западе Испании следы древнего конфликта, который претендует на звание первой войны в истории человечества.

Находки на месте раскопок в испанской провинции Алава датируются каменным веком — им примерно 5 тысяч лет. Самые древние письменные упоминания о крупных военных конфликтах относятся к бронзовому веку — например, войне Египта с Хеттской державой.

Ученые нашли братские могилы, в которых были захоронены останки 338 человек — это рекордное число для могильников каменного века. При этом у всех умерших огромное количество травм.

В частности, были найдены следы более 40 попаданий стрел, на отдельных костях есть признаки колото-рубленых ран, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Scientific Reports.

При этом часть ран успели зажить еще при жизни людей, что позволяет предположить, что конфликт был длительным — возможно, он продолжался несколько лет и представлял самую настоящую войну между племенами.