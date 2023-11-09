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Производство коньяка в России оказалось под угрозой

Источник:
«Известия»
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Острый дефицит коньячного дистиллята, служащего сырьем для производства коньяка, образовался в России, говорится в письме Росалкогольтабакконтроля в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова.

Более 70% коньячного дистиллята импортируется Россией. В последнее время возникли проблемы с его импортом из-за сложной геополитической ситуации, приводят «Известия» содержание письма.

Росалкогольтабакконтроль призвал упростить импорт коньячного дистиллята из Грузии для решения вопроса дефицита сырья. Сейчас грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран.

В Союзконьяке считают: такой жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана. Кроме того, сложные логистические цепочки делают дистиллят дороже для производителей.

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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...