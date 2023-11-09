Производство коньяка в России оказалось под угрозой

Острый дефицит коньячного дистиллята, служащего сырьем для производства коньяка, образовался в России, говорится в письме Росалкогольтабакконтроля в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова.

Более 70% коньячного дистиллята импортируется Россией. В последнее время возникли проблемы с его импортом из-за сложной геополитической ситуации, приводят «Известия» содержание письма.

Росалкогольтабакконтроль призвал упростить импорт коньячного дистиллята из Грузии для решения вопроса дефицита сырья. Сейчас грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран.

В Союзконьяке считают: такой жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана. Кроме того, сложные логистические цепочки делают дистиллят дороже для производителей.