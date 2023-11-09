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Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Источник:
РБК
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Основной проблемой российской экономики является дефицит кадров, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Отвечая на вопрос депутата-коммуниста Николая Арефьева, который предположил уничтожение российской экономики в трехлетней перспективе, Набиуллина отметила, что рост экономики будет, хотя и несколько ниже ожидаемого.

«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а недостатке рабочей силы», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, экономика сейчас «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы» — количество рабочих рук и производственных мощностей. Уровень безработицы составляет 3%, в ряде регионов этот показатель даже ниже. Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...