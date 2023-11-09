Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Основной проблемой российской экономики является дефицит кадров, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Отвечая на вопрос депутата-коммуниста Николая Арефьева, который предположил уничтожение российской экономики в трехлетней перспективе, Набиуллина отметила, что рост экономики будет, хотя и несколько ниже ожидаемого.

«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а недостатке рабочей силы», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, экономика сейчас «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы» — количество рабочих рук и производственных мощностей. Уровень безработицы составляет 3%, в ряде регионов этот показатель даже ниже. Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук.