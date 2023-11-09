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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Росавиация забраковала расследование о севшем в поле самолете

Источник:
Sibnet.ru
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Росавиация отменила отчет о результатах расследования аварийной посадки самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, в нем говорилось об ошибках экипажа.

Отчет отменен «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», приводят «Известия» приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова.

Airbus А320 сел в поле из-за нескольких ошибок: пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы, неправильно рассчитали топливо и необоснованно увели самолет на аэродром в Новосибирске. В то же время, учитывая создавшиеся в результате условия, решение о посадке самолета в поле было верным, сделала вывод комиссия.

По словам источника «Известий» в авиационных властях, возобновление оконченного расследования инициировало руководство Росавиации — оно осталось недовольно качеством проведенного расследования.

Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку утром 12 сентября в поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...