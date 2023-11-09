Росавиация забраковала расследование о севшем в поле самолете

Росавиация отменила отчет о результатах расследования аварийной посадки самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, в нем говорилось об ошибках экипажа.

Отчет отменен «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», приводят «Известия» приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова.

Airbus А320 сел в поле из-за нескольких ошибок: пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы, неправильно рассчитали топливо и необоснованно увели самолет на аэродром в Новосибирске. В то же время, учитывая создавшиеся в результате условия, решение о посадке самолета в поле было верным, сделала вывод комиссия.

По словам источника «Известий» в авиационных властях, возобновление оконченного расследования инициировало руководство Росавиации — оно осталось недовольно качеством проведенного расследования.

Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку утром 12 сентября в поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал.