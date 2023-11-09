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Голливудские актеры прекратили забастовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Eden, Janine and Jim from New York City / CC BY 2.0

Гильдия актеров США сумела договориться с Союзом продюсеров кино и телевидения, поэтому актерская забастовка официально завершена.

Актеры сумели добиться повышения зарплат на 7%, это на 2% больше, чем у сценаристов и режиссеров, которые тоже ранее участвовали в забастовке.

Кроме этого, удовлетворены требования актеров по защите интересов при применении искусственного интеллекта, а также бонусы за успех стриминговых шоу, сообщает издание Variety.

Завершение забастовки актеров говорит о том, что вскоре возобновятся съемки фильмов и сериалов, которые стояли на стопе.

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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...