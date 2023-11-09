Голливудские актеры прекратили забастовку

Гильдия актеров США сумела договориться с Союзом продюсеров кино и телевидения, поэтому актерская забастовка официально завершена.

Актеры сумели добиться повышения зарплат на 7%, это на 2% больше, чем у сценаристов и режиссеров, которые тоже ранее участвовали в забастовке.

Кроме этого, удовлетворены требования актеров по защите интересов при применении искусственного интеллекта, а также бонусы за успех стриминговых шоу, сообщает издание Variety.

Завершение забастовки актеров говорит о том, что вскоре возобновятся съемки фильмов и сериалов, которые стояли на стопе.