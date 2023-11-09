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Проход в метро по биометрии появится в Новосибирске в 2024 году

Источник:
ТАСС
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Турникет в новосибирском метро
Турникет в новосибирском метро
Фото: © Sibnet.ru

Технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять в шести городах России, сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — цитирует ТАСС Поволоцкого.

Дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, отметил он, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее месяцы ЦБТ планирует утвердить планы действий с остальными регионами.

Также, по словам Поволоцкого, в этом году планируется завершить интеграцию Единой биометрической системы со столичным метрополитеном.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...