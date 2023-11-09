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Картину Пикассо продали на аукционе почти за $140 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Картина «Женщина с часами» Пабло Пикассо стала самым дорогим лотом в аукционе Sotheby’s, ее продали почти за 140 миллионов долларов.

Картина с 1968 года находилась в коллекции попечительницы Музея американского искусства Уитни, коллекционера Эмили Фишер Ландау, которая умерла в марте на 103-м году жизни.

Фото: © sothebys.com

На аукционе Sotheby’s картину «Женщина с часами» продали за 139,364 миллиона долларов. Это вторая по величине сумма, вырученная за картину художника, за всю историю аукциона.

Самой дорогой работой Пикассо считается картина «Алжирские женщины». Она была продана в 2015 году за 179 миллионов долларов.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...