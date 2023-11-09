Картину Пикассо продали на аукционе почти за $140 млн

Картина «Женщина с часами» Пабло Пикассо стала самым дорогим лотом в аукционе Sotheby’s, ее продали почти за 140 миллионов долларов.

Картина с 1968 года находилась в коллекции попечительницы Музея американского искусства Уитни, коллекционера Эмили Фишер Ландау, которая умерла в марте на 103-м году жизни.

Фото: © sothebys.com

На аукционе Sotheby’s картину «Женщина с часами» продали за 139,364 миллиона долларов. Это вторая по величине сумма, вырученная за картину художника, за всю историю аукциона.

Самой дорогой работой Пикассо считается картина «Алжирские женщины». Она была продана в 2015 году за 179 миллионов долларов.