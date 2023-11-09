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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россияне рассказали, что следует считать победой в СВО

Источник:
«Коммерсантъ»
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Подавляюще большинство россиян считает, что победа в специальной военной операции должна быть так или иначе связана с безоговорочным поражением Украины, следует из опроса исследовательской группы Russian Field.

Вопрос социологов звучал так: «Какие итоги СВО, по вашему личному мнению, можно будет считать победой для России?». 22% опрошенных затруднились с ответом или отказались отвечать, а остальные реплики социологи распределили по трем основным группам: настроенные в поддержку СВО (70%), настроенные на мирные процессы (22%) и «другое» (23%), приводит «Коммерсантъ» результаты исследования.

Самым популярным ответом из первой группы (23%) оказалось определение победы как «присоединение части территорий, закрепление новых территорий». В первую тройку также вошли «победа России, полная капитуляция Украины» (13%) и «уничтожение Украины как страны, включение Украины в состав РФ» (9%).

По 5% опрошенных упоминали «выполнение всех целей СВО», «уничтожение фашизма» и «мирное соглашение на наших условиях (закрепление за Россией территорий, внеблоковый статус Украины)», 4% посчитают победой «свержение нынешней власти Украины», а 3% полагают, что для этого нужно «отодвинуть границы НАТО». Столько же респондентов хотят добиться «демобилизации, денационализации Украины».

К «настроенным на мир» социологи отнесли ответы «мир, чтобы все были живы» (12,1%) и те, где прямо говорилось о «выводе войск, прекращении войны» (5,9%). Также в эту группу попали ответы, в которых люди отмечали, что «в такой ситуации нет победы» (4%).

В Russian Field отметили, что обе группы, как «настроенных на мир», так и «поддерживающих СВО» во многом пересекаются. «Люди в целом выражают поддержку, но хотели бы уже завершать, переходить к переговорам и т. д.»,— пояснили социологи.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...