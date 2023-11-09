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Google Pixel 8 похвалили за камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Новинка Google Pixel 8 сразу получила высокое место в рейтинге смартфонов с лучшими камерами, хотя оснащена всего двумя объективами

Модель Pixel 8 влетела в топ-10 французской лаборатории DxOMark, заняв девятое место с результатом 148 баллов. Смартфон показал отличные результаты для своего ценового сегмента и был на одном уровне с флагманскими моделями.

Google Pixel 8 оснащен основным модулем на 50 МП с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, а также «широкоугольником» на 12 МП с углом обзора 126 градусов.

Авторы обзора назвали плюсами камеры приятные тона кожи на фото и видео, широкий динамический диапазон, быстрый автофокус, эффективную стабилизацию видео, хорошую передачу текстур. Из минусов — иногда фотографии получаются слишком темными, появляются шумы при серийной съемке, падает детализация при съемке с приближением.

Google Pixel 8 обошел iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, Huawei P50 Pro.

Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro 4 октября. Смартфоны официально не поставляются в Россию даже по параллельному импорту. Но их можно купить на маркетплейсах. На «Озоне» цена на Pixel 8 начинается от 62 тысяч рублей.

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