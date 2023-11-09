Объявлен состав участников Кубка Первого канала по хоккею

Четыре страны примут участие в Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет в декабре.

Участниками турнира стали сборные команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

В 2022 году в соревновании участвовали только три команды — Россия, Белоруссия и Казахстан. Победу одержали белорусы, а россияне заняли второе место.

Расписание Кубка Первого канала (по московскому времени):

14 декабря в 14:00 – Белоруссия – Китай

14 декабря в 18.30 – Россия – Казахстан

16 декабря в 11:00 – Казахстан – Китай

16 декабря в 15:00 – Россия – Белоруссия

17 декабря в 11:00 – Белоруссия – Казахстан

17 декабря в 15:00 – Россия – Китай

Кубок Первого канала —традиционный предновогодний турнир, который до 2022 года (до начала СВО) входил в Еврохоккейтур. Ранее в Кубке Первого канала, кроме России, участвовали Чехия, Финляндия и Швеция.