Объявлен состав участников Кубка Первого канала по хоккею

Четыре страны примут участие в Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет в декабре.
Участниками турнира стали сборные команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.
В 2022 году в соревновании участвовали только три команды — Россия, Белоруссия и Казахстан. Победу одержали белорусы, а россияне заняли второе место.
Расписание Кубка Первого канала (по московскому времени):
14 декабря в 14:00 – Белоруссия – Китай
14 декабря в 18.30 – Россия – Казахстан
16 декабря в 11:00 – Казахстан – Китай
16 декабря в 15:00 – Россия – Белоруссия
17 декабря в 11:00 – Белоруссия – Казахстан
17 декабря в 15:00 – Россия – Китай
Кубок Первого канала —традиционный предновогодний турнир, который до 2022 года (до начала СВО) входил в Еврохоккейтур. Ранее в Кубке Первого канала, кроме России, участвовали Чехия, Финляндия и Швеция.