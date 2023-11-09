НАВЕРХ

Объявлен состав участников Кубка Первого канала по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: © ФХР

Четыре страны примут участие в Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет в декабре.

Участниками турнира стали сборные команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

В 2022 году в соревновании участвовали только три команды — Россия, Белоруссия и Казахстан. Победу одержали белорусы, а россияне заняли второе место.

Расписание Кубка Первого канала (по московскому времени):

14 декабря в 14:00 – Белоруссия – Китай
14 декабря в 18.30 – Россия – Казахстан
16 декабря в 11:00 – Казахстан – Китай
16 декабря в 15:00 – Россия – Белоруссия
17 декабря в 11:00 – Белоруссия – Казахстан
17 декабря в 15:00 – Россия – Китай

Кубок Первого канала —традиционный предновогодний турнир, который до 2022 года (до начала СВО) входил в Еврохоккейтур. Ранее в Кубке Первого канала, кроме России, участвовали Чехия, Финляндия и Швеция.

Еще по теме
Хоккеист Богдан Конюшков встретился с группой «Моя Мишель»
Российский хоккеист вышел в лидеры НХЛ по очкам среди новичков
Ротенберга дисквалифицировали за критику судейства
Овечкин нарядился в фараона на Хеллоуин
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Дэвид Грунтман, Арина Соболенко на вечеринке в Майами
Серена Уильямс вырезала белоруску Соболенко с общей фотографии
24.10.2023 11:28
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

ruska

Даже комментировать страшно. Плевок всем гражданам РФ в лицо. Показали что закона в РФ нет.

olegsbeglov

Они что не понимают, что это такое? Им мало ненависти?

Danilon

Это демонстрация власти над Россией. Т.е. Кадыров давно вышел на федеральный уровень и теперь главы субъектов...

cre

Отсутствие заявления не освобождает от возбуждения уголовного дела. Для примера: труп не может написать...