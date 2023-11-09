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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о плане наступления в 2024 году

Источник:
ТАСС
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах несмотря на то, что сейчас украинская армия переживает трудности.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — цитирует ТАСС президента Украины.

По словам Зеленского «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. При этом он заявил, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

«Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — сказал Зеленский на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что конфликт зашел в тупик и прорвать линию фронта невозможно.

Тема: Военная операция на Украине
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