Зеленский заявил о плане наступления в 2024 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах несмотря на то, что сейчас украинская армия переживает трудности.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — цитирует ТАСС президента Украины.

По словам Зеленского «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. При этом он заявил, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

«Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — сказал Зеленский на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что конфликт зашел в тупик и прорвать линию фронта невозможно.