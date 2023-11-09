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Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества России и Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень, заявил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«На первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея ввиду и современные виду вооружения перспективные, которые безусловно, обеспечат безопасность как России, так и Китайской Народной Республики», — сказал Путина.

Но, по его словам, Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. «Наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», — отметил российский президент.

Россия и Китай фиксируют попытки некоторых стран расширить зону своего влияния в нарушение собственных доктринальных документов. Речь, по словам президента, идет в том числе о государствах—членах НАТО.

«Но мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего КНР, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается»,— подчеркнул Путин.

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