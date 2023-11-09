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Камеры в гробу покойного зафиксировали движения

Источник:
Sibnet.ru
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Кладбище
Фото: © Sibnet.ru

Ученые посмотрели, как ведут себя умершие после смерти, установив в гробы камеры видеонаблюдения замедленной съемки. Результат стал потрясением для наблюдателей.

В ходе исследования, камеры замедленной съемки снимали разложение донорского тела с 30-минутными интервалами в течение 17 месяцев. В течение всего этого времени тело покойного двигалось.

«Я думаю, люди будут удивлены тем, сколько там было движений, потому что я был поражен, когда увидел это, особенно то, как сильно двигались руки. Это было поразительно», — цитирует издание ABC News доктора Ксанту Маллетта, руководившего исследованием.

Движение может быть результатом сжатия и сжатия связок тела, считает участница исследования Элисон Уилсон.

Ученые продолжат исследование. Они убеждены, что движения умерших в гробу могут иметь важное значение в расследовании случаев смерти.

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