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Кадыров пригрозил чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет увольнять чиновников из своей команды, если их дети не знают чеченского языка.

«Бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители», — приводит «Чечня сегодня» заявление Кадырова, сделанное в финале конкурса «Нохчийн меттан говзанча» в Грозном.

Глава Чечни отметил, что в детских садах и школах республики детей учат русскому языку, а родители «зачастую поощряют это» и «дети начинают даже думать на русском языке».

«У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», — сказал Кадыров.

«Нохчийн меттан говзанча» — конкурс на знание чеченского языка. В нужно было написать, «как участник пришел к чеченскому языку», определить предмет на фото при помощи чеченских слов, перевести текст. Победитель конкурса получил вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.

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Топ комментариев

ruska

Даже комментировать страшно. Плевок всем гражданам РФ в лицо. Показали что закона в РФ нет.

olegsbeglov

Они что не понимают, что это такое? Им мало ненависти?

Danilon

Это демонстрация власти над Россией. Т.е. Кадыров давно вышел на федеральный уровень и теперь главы субъектов...

cre

Отсутствие заявления не освобождает от возбуждения уголовного дела. Для примера: труп не может написать...