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США пообещали уничтожить российский проект «Арктик СПГ — 2»

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты добиваются прекращения существования российского проекта «Арктик СПГ — 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

По его словам, США стремятся к тому, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа. «Мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире», — цитирует ТАСС Пайатта.

«На прошлой неделе, к примеру, мы ввели новые санкции в отношении "Арктик СПГ — 2" — ключевого проекта "Новатэка" в сфере СПГ», — заявил Пайатт. «Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — подчеркнул он, отметив, что Вашингтон намерен добиться этого посредством санкций.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что санкции Минфина США против проекта «Арктик СПГ — 2» являются оценкой профессионализма его компании.

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Экономика #Недра и ТЭК
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