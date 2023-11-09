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Ученые показали настоящее лицо неандертальца

Источник:
Live Science
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Международный коллектив исследователей представил цифровую реконструкцию лица неандертальца, который жил около примерно 50 тысяч лет назад.

Почти полные останки неандертальца были найдены в далеком в 1908 году в пещере на юге Франции. Найденному скелету не хватало нескольких зубов, поэтому мужчина получил кличку «Старик». Изучение костей показало, что на момент смерти ему было около 40 лет.

Ученые неоднократно пытались воссоздать внешность найденного неандертальца, однако это удалось сделать только сейчас с помощью современных технологий. Теперь достоверный портрет «двоюродного брата» современного человека представило Министерство культуры Италии.

Специалисты для воссоздания лица использовали компьютерную томографию черепа. Затем они применили маркеры толщины мягких тканей у живых человеческих доноров для цифрового построения кожи и мышц человека.

Лицо неандертальца по кличке «Старик»
Лицо неандертальца по кличке «Старик»
Фото: © Cicero Moraes et al

Получилось два изображения — на первом неандерталец представлен без волос с черно-белым фильтром. На втором художники добавили мужчине волосы и раскрасили кожу. Однако эти элементы носят художественный характер.

Неандертальцы появились примерно 130 тысяч лет назад. Они сосуществовали в Европе с Homo sapiens в течение нескольких тысяч лет, после чего вымерли около 40 тысяч лет назад. Причины этого вымирания до сих пор вызывают споры ученых.

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