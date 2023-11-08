Новый налоговый вычет станет доступен россиянам

Новый налоговый вычет запустят в России — граждане смогут возвращать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченный на долгосрочные сбережения. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

На что будут предоставляться вычеты

уплаченные пенсионные взносы по договорам, предусматривающим выплату негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста;

уплаченные сберегательные взносы по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом;

денежные средства, внесенные на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходы по операциям на таком ИИС.

Согласно тексту законопроекта, налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.

При этом налоговые вычеты можно будет получить на определенных условиях. Так, гражданин должен получать негосударственную пенсию, а договор долгосрочных сбережений действовать минимум десять лет. Договор на ведение ИИС также должен быть минимум десятилетним.