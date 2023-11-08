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Литва из-за расходов на оборону введет налог на дождь

Источник:
РИА Новости
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Налог на дождевую воду введут в Литве в начале 2024 года, сообщил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Закон уже одобрен Сеймом и вступит в силу с января 2024 года. Политик уточнил, что новый налог вводится на фоне резкого роста оборонных расходов и колоссальной поддержки Украины, которая составляет уже почти 1,5% от ВВП.

«Литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы. При этом в стране бастуют учителя», — отметил Шендерюк-Жидков.

Согласно принятым литовским Сеймом поправкам, вводится обязательная регистрация для пользователей поверхностных вод, добывающих из одного водного объекта десять и более кубометров поверхностных вод в сутки.

Налог будут начисляться за использованные поверхностные воды при потреблении 100 и более кубометров воды в сутки из одного поверхностного водного объекта. Налог составит 0,003 евро за кубический метр воды.

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